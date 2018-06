Nieuwe Catalaanse regering, met Torra als minister-president, legt eed af bvb

02 juni 2018

13u42

Bron: Belga 0 De nieuwe regionale regering in Catalonië heeft vandaag de eed afgelegd in Barcelona. Die nieuwe regering telt geen ministers die in gevangenschap of ballingschap zitten, wat voor Madrid een noodzakelijke voorwaarde was om de voogdij op Catalonië op te heffen.

De samenstelling van de nieuwe Catalaanse bewindsploeg van minister-president Quim Torra werd gisteren gepubliceerd in de Catalaanse versie van het staatsblad. Die publicatie kan enkel plaatsvinden wanneer de regering in Madrid daarmee instemt. Catalonië werd vorig najaar immers onder voogdij geplaatst, nadat het geprobeerd had om zich van Spanje af te scheiden.

Torra riep op tot overleg met de nieuwe Spaanse premier Pedro Sanchez, die eveneens vandaag de eed heeft afgelegd. "Eerste minister Pedro Sanchez, laten we praten, laten we het probleem aanpakken, laten we risico's nemen, u en ik", aldus Torra.