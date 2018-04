Nieuwe campagne voor referendum over brexit-akkoord: "Stemming om definitief akkoord goed te keuren" IB

16 april 2018

04u50

Bron: Belga 0 Er is gisteren een nieuwe campagne gelanceerd voor een referendum over het exit-akkoord van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De initiatiefnemers vinden dat de Britten - en niet enkel hun verkozenen - er het laatste woord over zouden moeten hebben.

De campagne, 'The people's vote', waar leden van de conservatieven, sociaaldemocraten, liberalen en groenen deel van uitmaken, ging van start in Londen, in aanwezigheid van Star Trek-acteur Patrick Stewart. Ze groepeert ook zeven andere groepen die tegen de brexit gekant zijn en voortkomen uit de organisatie Open Britain.

Die organisatie voerde campagne om in de EU te blijven bij het referendum van juni 2016, dat gewonnen werd door de brexit-voorstanders. "De brexit is niet onvermijdelijk", zei de directeur van Open Britain, James McGrory. "De brexit gaat iedereen in dit land treffen. Daarom zouden niet alleen 650 parlementsleden moeten beslissen over onze toekomst, maar 65 miljoen personen."

"Stemming om definitief akkoord goed te keuren"

"We willen een stemming om een definitief akkoord goed te keuren. Want dat akkoord is anders dan wat de mensen aanvankelijk in gedachten hadden toen ze hun fiat gaven", zei het liberale parlementslid Layla Moran. "Dat is niet alleen het geval voor zij die willen blijven, maar ook voor zij die eruit willen."

Het parlementslid vindt dat het referendum na oktober moet plaatsvinden, als het definitieve akkoord zou rond zijn, en voor 'brexit day', eind maart, de dag dat het land niet langer lid is van de EU.

Het vertrek uit de EU blijft een explosief onderwerp in Groot-Brittannië. Toch moet de brexit binnen minder dan een jaar al een feit zijn.