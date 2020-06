Nieuwe brug in Genua moet klaar zijn tegen eind juli AW

29 juni 2020

21u55

Bron: Belga 0 Als alles goed gaat zouden de werkzaamheden aan de nieuwe brug in Genua op 29 juli worden afgerond, zegt de burgemeester van Genua, Marco Bucci maandag. Het nieuwe bouwwerk is ontworpen door de beroemde architect Renzo Piano, zelf afkomstig uit Genua.



Er wordt momenteel gewerkt aan de rijbanen, de vangrails en de verlichting.



De Morandibrug is in augustus 2018 in de Italiaanse havenstad ingestort. Daarbij vielen 43 doden. Na de instorting had de regering in Rome aangekondigd dat ze de vergunning van de exploitant Autostrade per l'Italia zou intrekken, maar dat is nog niet gebeurd. Bucci benadrukt dat de stad moet weten wie verantwoordelijk zou zijn voor het exploiteren van de snelweg.

