Nieuwe Britse buitenlandminister Hunt: "EU moet standpunt veranderen om breuk met Londen te vermijden" bvb

23 juli 2018

16u06

Bron: Belga 3 De nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt vindt dat de Europese Unie met haar standpunten over de brexit het risico neemt op een langdurige breuk met Londen. "Er bestaat een reëel risico om per ongeluk niet tot een akkoord te komen", verklaarde hij na een ontmoeting met zijn Duitse collega Heiko Maas in Berlijn tijdens zijn eerste verplaatsing naar het buitenland.

"Ik denk dat velen in de EU denken dat het volstaat om lang genoeg te wachten tot de Britten als eersten buigen, maar dat zal niet gebeuren", waarschuwde hij. Jeremy Hunt, die midden juli Boris Johnson opvolgde na diens ontslag uit de regering, meent dat indien de Europese onderhandelaars "hun tactiek niet wijzigen" de economische en veiligheidsbanden tussen zijn land en de EU voor zeer lange tijd zullen verslechteren.

"Mijn echte bezorgdheid is dat de houding van de Britse publieke opinie voor een hele generatie zal veranderen en dat die breuk het grote partnerschap zal besmetten dat we zoveel jaren hebben gehad en dat zo bepalend is geweest voor het behoud voor het evenwicht in de wereld", aldus de Britse binnenlandminister.

De uitkomst van de brexitonderhandelingen, die eind oktober moeten afgerond zijn om de scheiding op 29 maart 2019 mogelijk te maken, is erg onzeker. Londen en de Europese Commissie zeggen een akkoord te willen maar bereiden zich beide voor op een mislukking van de onderhandelingen.