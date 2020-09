Nieuwe brand in haven Beiroet grotendeels geblust PVZ HLA RL

10 september 2020

23u39

Bron: Belga, The Independent, ANP 10 UPDATE De brand die donderdag in de haven van Beiroet is uitgebroken kan te wijten zijn aan “sabotage”, “een technische fout” of “nalatigheid”, aldus de Libanese president Michel Aoen. Een ingewijde noemt laswerkzaamheden als mogelijke oorzaak. Slechts enkele weken na de verwoestende ontploffing in de haven van Beiroet kleurde de hemel er donderdagmiddag opnieuw helemaal zwart. De autoriteiten zeggen dat de meeste vlammen bij het vallen van de avond waren geblust.

Nadat Beiroet begin augustus getroffen werd door een grote explosie, is er opnieuw een grote brand uitgebroken in de haven. Volgens het Libanese leger woedde de brand in een opslagplaats van motorolie en autobanden. Dat pakhuis zou al beschadigd zijn geweest door de explosie van augustus. Legerhelikopters bestreden het vuur vanuit de lucht met water, terwijl brandweerlieden vanaf de grond blusten. Er raakte voor zover bekend niemand ernstig gewond. Lokale media berichtten dat het leger werd ingeschakeld om mensen in de buurt van de haven te evacueren.

Rode Kruis

Het Rode Kruis meldde dat een grote hoeveelheid voedselhulp lag opgeslagen in een getroffen loods. Over de omvang van de schade bestaat nog onduidelijkheid, maar volgens een topfunctionaris van de hulporganisatie kunnen de gevolgen groot zijn.

De brand woedde ook in een opslagplaats waar het Rode Kruis voedselhulp stockeerde. De hulporganisatie vreest voor een verstoring van haar humanitaire operaties na de verwoestende explosie(s) van 4 augustus in de haven van Beiroet.

Oorzaak

“De brand van vandaag kan een daad van moedwillige sabotage zijn, of het resultaat van een “technische fout (...) of nalatigheid”, zei het staatshoofd bij de start van een bijeenkomst van de hoge raad voor defensie. “In elk geval moet de oorzaak zo snel mogelijk bekend zijn en de verantwoordelijken moeten verantwoording afleggen”, zo klonk het op Twitter.

Een ingewijde zei dat de brand mogelijk is veroorzaakt door laswerkzaamheden. Er zouden vonken op brandbaar materiaal terecht zijn gekomen. In de haven brak twee dagen geleden ook al een kleinere brand uit. Toen stonden volgens het leger afval, hout en oude banden in lichterlaaie.

Grote ontploffing

Het is al de tweede keer in slechts enkele weken tijd dat de stad getroffen wordt. In Beiroet vond op 4 augustus een verwoestende explosie plaats die een grote ravage achterliet in de stad. De ontploffing kostte aan 191 mensen het leven en duizenden mensen raakten gewond.

De gigantische explosie was toen tot op Cyprus te horen, zo’n 240 kilometer verderop. Grote delen van de haven van Beiroet en omliggende wijken werden volledig vernield. Wellicht werd de ontploffing veroorzaakt door grote hoeveelheden ammoniumnitraat, die jarenlang onzorgvuldig opgeslagen lagen in de haven.

De nieuwe brand veroorzaakt grote paniek onder de Libanezen bij wie de verwoestende ontploffing nog vers in het geheugen ligt. Op sociale media is te lezen hoe inwoners in hun auto springen om de opnieuw getroffen stad zo snel mogelijk te verlaten.



