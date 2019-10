Nieuwe bosbranden in de buurt van Los Angeles door krachtige wind: nieuwe evacuatiegolf ADN

31 oktober 2019

17u34

In de buurt van Los Angeles zijn vandaag door krachtige wind nieuwe bosbranden uitgebroken, die een nieuwe verplichte evacuatiegolf met zich meebrengen in het zuiden van Californië.

In San Bernardino ten oosten van LA is 's morgens vroeg de brand "Hillside Fire" uitgebroken, die nu al verschillende gebouwen heeft vernield. Volgens de lokale brandweer werd een evacuatie in gang gezet voor een deel van de stad. Wat later is iets verder naar het zuiden ook een brand in Jurupa Valley uitgebroken, die eveneens tot vernieling en evacuaties leidde.

Rukwinden

Electriciteitsbedrijf Edison heeft aangegeven dat het de toevoer naar hoogspanningslijnen zou kunnen afsluiten, om kortsluitingen die tot brand kunnen leiden te voorkomen. Zo'n 64.000 gebruikers in de regio zouden getroffen kunnen worden door de afsluiting.



De "uiterst kritieke" omstandigheden zoals sterke wind en droogte zouden nog een deel van de dag aanhouden. Het nationaal weerinstituut (NWS) voorspelt rukwinden van 65 tot 100 kilometer per uur, alvorens het in de namiddag bedaart.

Ronald Reagan

Gisteren ontsnapte de presidentiële bibliotheek van Ronald Reagan, waar Reagan en zijn vrouw Nancy begraven liggen, uiteindelijk ternauwernood aan een brand in de buurt van LA. De brand, die de naam "Easy Fire" kreeg, ontstond rond zes uur 's ochtends lokale tijd in Simi Valley ten noordwesten van LA, alvorens zich overdag over 600 hectaren te verspreiden, aldus de brandweer.

Zondag heeft gouverneur Gavin Newsom in de hele staat de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden leden van de brandweer vechten al dagen tegen in totaal meer dan tien bosbranden in de regio.