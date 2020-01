Nieuwe bombrief aangekomen bij Nederlands hotel: “Herkend door het nieuws van gisteren” AW

03 januari 2020

10u10

Bron: Belga 0 Vandaag is er opnieuw een bombrief aangekomen in een Nederlands hotel. Bij het Amsterdamse hotel Okura is een verdachte brief aangekomen, die ook een bombrief blijkt te zijn, meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse. Het hotel wordt niet ontruimd.

Volgens een woordvoerster van de politie heeft personeel van het hotel rond 9 uur de politie gealarmeerd. "De brief werd door het personeel herkend door het nieuws van gisteren. Daarop hebben ze heel adequaat gehandeld en de brief niet opengemaakt." Er is geen sprake van paniek.

De afgelopen dagen zijn meerdere bombrieven verstuurd naar verscheidene bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Geen van de brieven is afgegaan, maar ze hadden volgens de politie wel degelijk kunnen ontploffen en zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

CIB

De politie houdt er rekening mee dat alle brieven van dezelfde afzender zijn. Op de brieven stond het CIB telkens als afzender vermeld, maar uit onderzoek van de recherche is gebleken dat het incassobureau niet bij de zaak betrokken is.

In de brieven is volgens de politie een opvallende verdikking te zien. Ook is de envelop niet bedrukt met het adres van het CIB. Het adres van de afzender en de ontvanger is er met stickers opgeplakt.

