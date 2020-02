Nieuwe bombrief aangekomen bij Nederlands bedrijf AW

13 februari 2020

10u32

Bron: Belga, AD.nl 0 De verdachte brief die is aangetroffen bij Unisys Payment Services & Solutions in Leusden (provincie Utrecht) bevatte explosieven. De Nederlandse Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de brief onschadelijk gemaakt en doet onderzoek.

De afdeling waar het poststuk is gevonden, is ontruimd. Welke afdeling dat is, is op dit moment nog niet duidelijk. Overige medewerkers mochten van de politie in het pand aanwezig blijven.

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen deze brief en de brieven die gisteren ontploften bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade. Die werden verzonden door een afperser die een niet onthuld bedrag eist in bitcoins. Blijft een betaling uit, dan dreigt de afperser om meer bombrieven te sturen.

In Amsterdam werd de bombrief gevonden in een postsorteercentrum van ABN AMRO, in Kerkrade bij een postsorteerbedrijf van Ricoh.