Nieuwe bewakingsbeelden geven familie vermiste Théo Hayez hoop tvc

02 november 2019

12u16

Bron: Daily Mail, The Australian 18 In ‘The lighthouse’, een podcastreeks van de grote Australische krant The Australian, deelt de neef van Théo Hayez mee dat er nieuwe beelden zijn opgedoken. Op bewakingsbeelden van een tankstation in het Australische Byron Bay is te zien hoe een man richting de hostel wandelt. Volgens de familie van de vermiste Belg is het mogelijk dat het om Théo gaat. “Het lijkt op de manier waarop Théo wandelt”, aldus de neef.

De 18-jarige Théo Hayez was op vakantie in Australië, toen hij eind mei niet meer terugkeerde naar zijn hostel in Byron Bay in deelstaat New South Wales. Er werd meteen een grootschalige zoektocht opgezet. Ook honderden lokale bewoners zochten mee naar de verdwenen tiener, zelfs nadat de politie in juli de speurtocht officieel stopzette.

Ondertussen doken nieuwe beelden op die de familie van Hayez opnieuw hoop geven. Michael Dorkhom, de neef van de vermiste Belg, kreeg de bewakingsbeelden van een personeelslid van een tankstation. “Iemand die daar werkt, stuurde me een berichtje”, zegt Dorkhom in ‘The Lighthouse’. “Hij vertelde dat hij de beelden van hun camera’s had gecontroleerd, en daarop zag hoe iemand langs de straat wandelt. Het klopt met de tijdlijn van de gebeurtenissen. Zelfs de manier waarop hij wandelt.”

Op de onduidelijke videobeelden is te zien hoe een man in de richting van het jeugdhostel wandelt, en dus wegloopt van de vuurtoren waar het merendeel van de al uitgevoerde zoekactiviteiten werd gedaan.

Podcast

Beluister de podcastreeks ‘The lighthouse’ via Apple Podcasts en Spotify. De Engelstalige reeks ontleent zijn naam aan de vuurtoren van Byron Bay, waar Théo’s laatste telefoonsignaal werd opgevangen.

Bekijk ook: familie Théo Hayez: “Dit is zonder twijfel zijn pet”

Bekijk ook: ethische hackers moeten Théo Hayez vinden