Nieuwe besmettingspiek in Iran, minister betreurt "onvoorzichtigheid" van bevolking ADN

02 juni 2020

15u59

Bron: Belga 1 De Iraanse minister van Volksgezondheid Saïd Namaki heeft zich er dinsdag over beklaagd dat landgenoten de afstandsregels niet volgen in de strijd tegen de Covid-19-pandemie. In het land is er een nieuwe piek.

Voor de tweede dag op rij moesten de gezondheidsdiensten meedelen dat er meer dan drieduizend nieuwe besmettingen geteld zijn.

“Compleet onvoorzichtig”

Namaki was verbijsterd dat "mensen compleet onvoorzichtig zijn geworden met de ziekte". "Ofwel vertrouwen ze ons compleet, ofwel denken ze dat het coronavirus weg is. En dat laatste is helemaal niet het geval", zei hij aan het Iraanse persagentschap Isna.



De woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid Kianouche Jahanpour maakte dinsdag bekend dat er de voorbije 24 uur meer bepaald 3.117 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Dat brengt het totaal sinds februari op 157.562. En dat komt in de buurt van het recordniveau van 30 maart, toen er op een dag 3.186 besmettingen bevestigd waren.

Onderschatting

Sinds 2 mei gaan de cijfers weer omhoog in Iran. Buitenlandse experts menen zelfs dat het om onderschattingen gaat. Volksgezondheid zei dat er de voorbije 24 uur ook 64 nieuwe doden vielen, wat het totaal op 7.942 brengt.

Lees ook: Dit zijn de 10 geboden voor een veilig (en aangenaam) leven in coronatijd (+)