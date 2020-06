Nieuwe besmettingen en dodentol stijgen, toch beëindigen deze landen hun lockdown AW

11 juni 2020

11u38

Bron: The New York Times 0 Het coronavirus lijkt in Europa stilaan te zijn uitgeraasd, maar de pandemie is nog volop gaande. Zo stijgt het aantal wereldwijde besmettingen sneller dan ooit. En bij de nieuwe brandhaarden lijken de prioriteiten elders te liggen dan in Europa, dat quasi drie maanden op slot ging. Al stijgen de cijfers, India, Mexico, Rusland en Iran beëindigen binnenkort hun lockdown.

Rusland, India, Iran en Mexico gelden als de ‘nieuwe brandhaarden’ in de coronacrisis. Zo is het aantal bevestigde gevallen van corona er binnen vijf tot tien dagen verdubbeld. En zowel Iran als Mexico staan inmiddels in de top 10 van landen met de hoogste dodentol.



Wat betreft het hoogst aantal besmettingen staat India – met zowat 1,4 miljard inwoners – op plaats 5 met 276.583 bevestigde besmettingen. En terwijl er eind mei dagelijks zowat 6.000 nieuwe besmettingen bijkwamen, zijn dat er inmiddels bijna 10.000 per dag. Enkel in de Verenigde Staten en Brazilië komen er dagelijks meer nieuwe gevallen bij. Rusland komt in de buurt met zowat 9.000 nieuwe besmettingen per dag. Op die manier heeft het land vandaag de kaap overschreden van 500.000 besmettingen met het coronavirus. Toch is er ook in dit land een geleidelijke terugkeer naar het normale leven met het einde van de lockdown in Moskou en het heropenen van de grenzen.



Critici zeggen dat het Kremlin zich haast om de maatregelen te versoepelen zodat de militaire parade op 24 juni ter ere van de overwinning op de nazi’s kan doorgaan en de stemming over de hervorming van de grondwet op 1 juli kan plaatsvinden.



Economische gevolgen

Ook India is alvast gestart met het afbouwen van de lockdown. De economische gevolgen zijn van die grootteorde dat ook Mexico en Iran zich gedwongen zien om terug te keren naar het ‘oude normaal’. In plaats van binnen te blijven om zo te voorkomen dat ze ziek worden, worden inwoners nu aangemoedigd om het werk te hervatten. Als er daarbij nog wat zieken of zelfs doden vallen, is dat de prijs die betaald wordt voor het beperken van de economische schade.

Tweede golf

In Iran lijkt er trouwens sprake te zijn van een tweede golf. Waar er in april al een piek was in het aantal besmettingen en doden, stijgen de cijfers nu opnieuw. Op 4 juni werden er 3.574 nieuwe gevallen geregistreerd terwijl dat er eind maart, op het hoogste punt, nog maar 3.186 waren.

