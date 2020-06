Nieuwe beelden zorgen opnieuw voor discussie rond dood van zwarte student door witte agent JOLE

10 juni 2020

09u19

Bron: CNN 8

Er zijn nieuwe dashcambeelden opgedoken die de dood van de 28-jarige Maurice Gordon tonen. De student werd op 23 mei in New Jersey tegengehouden door de politie omdat hij te snel reed. Gordon was ongewapend, maar toch liep het fout.

De jongeman werd door de politie een eerste keer gestopt omdat hij te snel reed. De agent controleerde of hij onder invloed was, maar liet hem dan doorrijden. Achteraf verklaarde de agent dat Gordon er gehaast uitzag en dat hij zich zorgen maakte om de man.

Amper dertien minuten later werd Gordon opnieuw aan de kant gezet, dit keer door een andere agent. De student zou meer dan 170 km/uur gereden hebben. Hij werd gefouilleerd en nam plaats in de politiewagen. Wanneer hij die even later verlaat, loopt het fout. De agent vuurde meerdere keren op Gordon.

“Er was geen indicatie dat hij gearresteerd was en hij had geen wapen op zak”, zegt advocaat William Wagstaff, die de familie van Gordon vertegenwoordigt. Daarnaast is er ook heel wat onduidelijkheid over wat er na het incident gebeurde. “Hebben ze hem met een ambulance weggebracht of hebben ze hem langs de kant van de weg laten doodbloeden?” De familie van de student vraagt meer duidelijkheid.

Intussen is er een crowdfunding opgezet om het lichaam van Gordon over te vliegen naar zijn familie in Jamaica.