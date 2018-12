Nieuwe beelden tonen moment kort nadat terrorist Straatsburg wordt gedood Redactie

14 december 2018

08u27

Bron: AP 14

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van het moment kort nadat terrorist Cherif Chekatt werd doodgeschoten door de politie in Straatsburg. De beelden, die gemaakt werden door een buurtbewoner, tonen het lichaam van de terrorist in een deuropening. Even later komt de politie en de forensische dienst dichter om het lichaam te inspecteren.

Bekijk ook: