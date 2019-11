Nieuwe beelden tonen mislukte arrestatie van zoon beruchte ‘El Chapo’ KVDS

01 november 2019

13u43 3 Buitenland Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de mislukte arrestatie van Ovidio Guzmán, een van de zonen van de beruchte drugsbaas Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en leiders van het machtige Sinaloa-drugskartel in Mexico. De aanhouding ging echter compleet de mist in.

Op de beelden is te zien hoe een arrestatieteam van de Nationale Garde op 17 oktober met een 35-tal manschappen voor de deur van een gebouw in de stad Culiacán staat, waar Guzmán zich bevindt. Na wat geharrewar komt hij met opgeheven handen naar buiten.

Vuur

Op hetzelfde moment wordt elders in de stad een poging gedaan om de halfbroer van Guzmán – Ivan - op te pakken, maar dat verloopt minder vlot. Bendeleden openen het vuur op de politie en daarop wordt aan Ovidio gevraagd om zijn halfbroer te bellen en te vragen om de wapens neer te leggen. Hij doet dat en op de beelden is te horen hoe hij zegt: “Stop ermee, ik heb me overgegeven, stop ermee alsjeblieft. Het heeft geen zin meer. Ik wil geen chaos meer.”





Ivan weigerde en daarop ontstond chaos in grote delen van de stad. Op verschillende plaatsen werd er geschoten en daarbij kwamen in totaal 29 mensen om het leven. 51 gevangenen slaagden erin om van de verwarring gebruik te maken om te ontsnappen.

De politie besloot daarop om de operatie af te blazen en Ovidio weer vrij te laten “om levens te sparen”. “We willen geen doden. We willen geen oorlog”, verklaarde president Andrés Manuel López Obrador.