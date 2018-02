Nieuwe beelden tonen hoe model Ivana discotheek wordt uitgedragen in armen van hoofdverdachte FT

07 februari 2018

11u40

Bron: De Telegraaf & Jinek 0 De dood rond Ivana Smit is nog altijd niet opgehelderd. Nu zijn ook nieuwe camerabeelden opgedoken. Daarop is te zien hoe het achttienjarige meisje een discotheek wordt uitgedragen door hoofdverdachte in de zaak, Alexander Johnson. Hij is de steenrijke Amerikaanse zakenman bij wie het model verbleef voor haar fatale val.

De camerabeelden tonen hoe Ivana, iets voor half zes 's morgens op 7 december vorig jaar, een Maleisische discotheek wordt uitgedragen. Ze ligt in de armen van de Amerikaanse zakenman Alexander Johnson (45). De twee zijn niet alleen, maar worden op de voet gevolgd door Luna Johnson (30), diens echtgenote. De nieuwe videobeelden zijn, samen met de selfie die Ivana twee uur voor haar dood nog nam, de enige ijkpunten in dit mysterieuze verhaal.

Ivana werd goed twee uur later, rond tien uur 's ochtends, naakt gevonden op het balkon van de zesde verdieping van een flatgebouw in Kuala Lumpur waar ze even voordien nog met het Amerikaanse echtpaar was toegekomen na een feestnacht. Ze viel van de twintigste verdieping naar beneden.

Gisteren waren de oom van de Top Model Belgium-kandidate uit Peer en de advocaat van de familie, Sébas Diekstra, nog te gast in het Nederlandse praatprogramma Jinek. Zij kregen de videobeelden deze week voor het eerst te zien, maar geven toe dat ze niet helemaal weten wat ze ervan moeten denken. Al noemt Diekstra het wel een nieuw "ijkpunt".

"Er zijn inmiddels zo veel alarmbellen afgegaan. Dit moet echt tot de bodem uitgezocht worden", aldus nog de advocaat. Hij haalt ook aan dat de autoriteiten in Maleisië nooit officieel hebben meegedeeld wat het Amerikaanse echtpaar - hoofdverdachten in de zaak - vlak na de dood van Ivana aan de politie heeft verklaard. "We weten enkel de dingen van horen zeggen." Dat is: de twee sliepen toen Ivana viel. De vrouw bracht 's ochtends nog wel hun dochter naar school, maar ging daarna weer slapen. Ze zou de spullen van Ivana, die rondslingerden in de kamer, niet opgemerkt hebben. "Ongeloofwaardig", klinkt het bij de advocaat en de familie. De twee werden een week na de dood van Ivana al op borgtocht vrijgelaten.

Blauwe plekken

De oom van het gezin, die tevens fungeert als woordvoerder, zegt dat het intussen erg moeilijk gaat om alles een plaats te geven. "Ik wou dat ik kon zeggen dat het goed gaat of in ieder geval de goede kant opgaat, maar dat is helaas niet zo. Er heerst zoveel onduidelijkheid en er is het gevoel van machteloosheid. Je wil wat doen, je wil dat er iets gebeurt, maar voor ons gevoel gaat het allemaal niet snel en doortastend genoeg."

Daarom ook werden een Britse privédetective en Nederlandse patholoog ingehuurd. Die laatste verklaarde deze week nog dat uit het sectierapport blijkt dat Ivana al dood was voor ze viel. Ook zou ze een blauwe plek op het achterhoofd gehad hebben, net als enkele plekken op de binnen- en buitenkant van haar arm. "Die zijn nog niet te duiden. Zijn het greepsporen of niet? Ze zouden ongeveer een uur tot twee uur voor haar dood zijn ontstaan”, verklaart de advocaat nog.

Drugs

Eerder raakte ook bekend dat er drugs gevonden werden in het lichaam van het meisje. Het gaat om cocaïne die al ‘langer’ voor haar dood zou zijn ingenomen. Ook werd PMMA aangetroffen, een stof die vergelijkbaar is met de in xtc werkzame stof MDMA. Volgens de patholoog kan de combinatie van die twee drugs dodelijk zijn verlopen.

Op verzoek van de advocaat van de familie begon het Openbaar Ministerie in Nederland eind december een oriënterend onderzoek. Het bestudeert nu zowel het Maleisische als het Nederlandse autopsierapport.

Meer over Ivana Smit