Nieuwe beelden opgedoken van helikoptercrash in Leicester Redactie

31 oktober 2018

16u08

Bron: AD.nl 0

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de helikoptercrash in Leicester afgelopen zaterdag. Op de beelden is te zien hoe het toestel opstijgt en even later begint te tollen. Alle vijf inzittenden, waaronder de eigenaar van Leicester City, zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

Opgelet, de beelden kunnen schokkend zijn.