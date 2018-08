Nieuwe beelden doen bij 'believers' vermoedens van stand-in voor Melania Trump weer oplaaien jv

28 augustus 2018

17u43

Bron: Twitter 0 Liefhebbers van complottheorieën over de dubbelgangsters van de Amerikaanse first lady Melania Trump (48) komen weer goed aan hun trekken. In de ogen van de 'believers' bevestigen nieuwe videobeelden van de president en zijn vrouw dat Melania wel degelijk met stand-ins werkt.

Op de beelden van vrijdag 24 augustus zien we Donald en Melania Trump van de Marine One-helikopter wandelen naar Air Force One voor hun trip naar Columbus in de staat Ohio. Aanhangers van samenzweringstheorieën beweren dat de vrouw in kwestie niet de first lady is, maar een dubbelgangster. Volgens hen heeft deze dame een heel andere lichaamstaal, heeft ze een zwaarder en groter postuur, geeft ze een kordatere handdruk, is haar gezicht voller, ligt de scheiding van haar kapsel anders en is haar haar ook donkerder dan dat van de echte Melania. Ze zijn er dan ook zeker van dat zij niet Melania Trump is.

Does this look like Melania? pic.twitter.com/2YXsMh5D6u The Resistance(@ nightlypolitics) link

Voor sommigen is de vrouw een ingehuurd model dat de honneurs in de plaats van de first lady moest waarnemen. Anderen gokken dat haar bodyguard moest inspringen voor Melania. Vergelijkingen met foto's van eerder op de dag doen de 'believers' besluiten dat de echte Melania zich aanvankelijk wel degelijk aan het publiek liet zien, maar dat ze op een bepaald moment vervangen werd door haar stand-in. Bij het boarden van de presidentiële helikopter Marine One zou het nog wel Melania Trump zelf geweest zijn, bij het uitstappen, om over te stappen op Air Force One, plots niet meer.

Later die vrijdag bezocht ze met haar echtgenoot een kinderziekenhuis in Columbus en daar leek Melania Trump toch weer als twee druppels water op de échte. Waarom er onderweg dan even geswitcht zou geweest zijn, is dan ook een mysterie.

Deze vermoedens zijn niet nieuw. In oktober vorig jaar waren sommigen er al van overtuigd dat ze op bepaalde beelden niet Melania maar een vervangster zagen. En toen Melania Trump begin juli in Brussel was voor de NAVO-top fronsten heel wat internetters opnieuw de wenkbrauwen. Melania had zich toen net wekenlang niet laten zien in het openbaar wegens een nierziekte, volgens het Witte Huis.

'Believers' beschouwen als een van de doorslaggevende argumenten voor de body doubles van Melania Trump haar duidelijke voorliefde voor zonnebrillen en andere accessoires en kledij die haar gezicht gedeeltelijk bedekken. Op een foto van Melania met een van haar veiligheidsagenten viel in het verleden ook al de gelijkenis tussen beide vrouwen op, waardoor de bodyguard als mogelijke dubbelgangster in het vizier kwam.

Very meaningful visit to @Nationwidekids on Friday. We must continue to do all we can to educate people about the real dangers of opioid abuse, especially during pregnancy. #BeBest pic.twitter.com/MThKGdIevR Melania Trump(@ FLOTUS) link

The real #FLOTUS gets on a plane #Melania but a totally different woman wearing the same clothes gets off it. This is proper sinister. pic.twitter.com/RcFT1QgfbG Andrew Harries #FBPE(@ AndrewCHarries) link

