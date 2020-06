Nieuwe beelden arrestatie George Floyd tonen hoe omstaanders agenten smeken om te stoppen HR

15 juni 2020

07u57 12 Er zijn nieuwe videobeelden opgedoken van de dood van George Floyd (46). Ze tonen hoe agent Tou Thao omstaanders op afstand houdt, terwijl zijn collega Derek Chauvin zijn knie in de nek van George Floyd duwt. Omstaanders smeken hen daarmee te stoppen en wijzen de agenten erop dat Floyd niet meer beweegt. “Check zijn pols”, roepen ze.



De nieuwe beelden van de arrestatie op 25 mei werden door een advocaat van de familie van George Floyd gedeeld op Twitter. De video is gemaakt door een getuige en toont hoe omstaanders staan te roepen tegen agent Tou Thao. Die houdt hen op afstand. Op de achtergrond is te zien hoe agent Derek Chauvin zijn knie in de nek houdt van George Floyd. Die lijkt op dat moment al niet meer te bewegen.

“Check zijn polsslag”, roepen omstaanders de hele tijd. “Check zijn pols! Hij beweegt niet meer! Ga van hem af! Ga van zijn nek af!” De agenten krijgen ook verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Agent Tou Thao blijft echter doof voor het gesmeek. Hij blijft zijn blik strak op de omstaanders houden en maakt hen duidelijk dat ze geen stap dichterbij mogen komen.

