Nieuwe Banksy opgedoken, fans zijn in de wolken: "Droom die uitkomt" HA

28 januari 2018

16u56

Bron: BBC, The Independent 0 Mysterie opgelost: de muurschildering die sinds vorige week een brug in de Britse havenstad Hull siert, is van de hand van Banksy.

Inwoners spotten het kunstwerk donderdag aan een verlaten brug in Kingston upon Hull. Speculaties dat het werk van Banksy was, werden een dag later bevestigd door de Britse straatkunstenaar zelf. Hij postte twee foto's van de schildering op zijn officiële Instagramaccount.

Fans zijn erg lovend over de tekening. Volgens sommigen koos Banksy voor Hull omdat de plaats vorige maand tot Britse cultuurstad van 2017 werd uitgeroepen. Anderen zien een link met de brexit, meldt The Independent. In mei schilderde de artiest al een werk over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Die tekening dook op in Dover en toont een arbeider die een ster verwijderd van de EU-vlag.

Het nieuwe oeuvre lokt heel wat bezoekers naar Hull. Een man noemde het werk "een droom die uitkomt". "Ik volg zijn werk al jaren, maar nooit had ik gedacht dat ik iets van hem in het echt zou zien", getuigde de fan aan BBC.

