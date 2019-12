Nieuwe baas Atoomagentschap ziet kernenergie als deel van oplossing voor klimaatverandering KVDS

02 december 2019

14u01

Bron: Belga 0 Nucleaire technologie kan een rol spelen in de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering. Dat heeft de nieuwe baas van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) Rafael Grossi gezegd nadat hij maandag werd ingezworen.

"Kernenergie is geen deel van het probleem. Ze kan, voor zij die dat willen, een deel van de oplossing zijn", zei de ervaren Argentijnse diplomaat in Wenen. Hij zei ook dat hij die boodschap zal verkondigen op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Madrid.

Unaniem

De 58-jarige Grossi werd tijdens een vergadering van de 171 IAEA-lidstaten unaniem verkozen als hoofd van de organisatie voor een periode van vier jaar. Hij volgt Yukiya Amano op, die in juli tijdens zijn derde mandaat stierf.





Volgens Grossi werden er de jongste jaren drie dozijn kerncentrales opgestart. "In tegenstelling tot wat velen misschien denken, neemt kernenergie toe”, zei hij. Hij erkende dat veel mensen zich zorgen maken over de veiligheid van zulke installaties en beloofde met de IAEA te blijven werken aan wereldwijde veiligheidsstandaarden.

Over IAEA's taak om de inspectie in Iran te leiden zei hij niets. Dat land heeft verschillende bepalingen geschonden uit de deal die het in 2015 sloot met de grootmachten over zijn nucleaire programma, sinds Amerika zich eruit terugtrok. Hij zei wel dat de IAEA de enige nucleaire waakhond is. "Niemand anders kan de geloofwaardige zekerheid bieden dat niemand nucleair materiaal gebruikt om kernwapens te maken", zei hij.