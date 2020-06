Nieuwe arrestaties na diesellek in Noordelijke IJszee YV

10 juni 2020

16u14

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar het diesellek in de Noordelijke IJszee zijn drie topmanagers van de betrokken Russische fabriek opgepakt. De directeur, de hoofdingenieur en zijn adjunct zouden de fabriek hebben laten draaien zonder alle veiligheidsvoorschriften na te leven, deelde de onderzoekscommissie woensdag in Moskou mee.

Sinds 2018 was een algemeen nazicht van tank van de fabriek nodig. Eind mei liep er meer dan 21.000 ton diesel uit de thermische centrale in Norilsk, die delen van een natuurreservaat in het noordpoolgebied bedreigt.

De drie mannen worden vervolgd voor zware schendingen van de milieuvoorschriften. Eerder was een fabriekschef opgepakt. Hij riskeert verscheidene jaren cel.

Reiniging

Honderden manschappen zijn sinds dagen de bodem en het water in de regio aan het reinigen. Vooral de rivier Ambarnaja is getroffen. Sporen van gif werden ook in het Pjasinomeer gevonden. Daar ontspringt de Pjasinorivier, die uitmondt in de Karazee, een binnenzee van de Noordelijke IJszee. Drijvende olieschermen en ander materiaal moeten de diesel indammen.

De fabriek is eigendom van het concern Nornickel, een van de grootste producenten van nikkel. De directie van het bedrijf meent dat de arrestaties in dit stadium een “ongemeen harde maatregel” zijn. “Er is geen enkel grond om aan te nemen dat onze collega’s het onderzoek zouden dwarsbomen”, zei adjunct-directeur Nikolai Utkin volgens het persbureau Interfax.



