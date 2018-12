Nieuwe arrestatiegolf in Turkije in nasleep van mislukte coup KVE

04 december 2018

16u18

Bron: Belga 0 De Turkse autoriteiten hebben vandaag meer dan 250 mensen gearresteerd of opgespoord op verdenking van banden met Fethullah Gülen, die volgens president Recep Tayyip Erdogan achter de mislukte coup van juli 2016 zat.

Volgens het staatspersbureau Anadolu zijn in het kader van zeven onderzoeken over heel Turkije 137 mensen opgepakt en zijn er nog eens 130 arrestatiebevelen uitgevaardigd. Het profiel van de arrestanten loopt zeer uiteen, van onderwijzers over ingenieurs tot dienstdoende soldaten.

Sinds de mislukte putsch van 15 juli 2016 is er nooit geziene zuivering aan de gang in Turkije. Meer dan 55.000 mensen zijn aangehouden, 140.000 zijn ontslagen of geschorst.





Gülen, die in de VS in ballingschap leeft, ontkent elke betrokkenheid bij de gefaalde staatsgreep. De zuiveringen viseerden ook pro-Koerdische opposanten en kritische media.