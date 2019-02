Nieuwe arrestatie in verband met gestolen kroonjuwelen in Zweden FVI

08 februari 2019

15u40

De Zweedse politie heeft donderdag een nieuwe verdachte opgepakt in verband met de diefstal in juli vorig jaar van 17de-eeuwse kroonjuwelen uit de kathedraal van Strangnas, ten westen van Stockholm. Dat heeft de openbare aanklager Isabelle Bjursten vrijdag gezegd. De verdachte zou "de gestolen goederen hebben behandeld". Tegen zondagmiddag moet het parket beslissen of het de voorhechtenis van de verdachte eist.

Dinsdagochtend werden de gestolen juwelen mogelijk gevonden in Akersberga, ten noorden van Stockholm. De speurders gaan ervan uit dat "alles is teruggevonden", maar de formele bevestiging volgt later pas.

De onverwachte vondst in Akersberga leidde tot opschorting van de rechtszaak tegen de hoofdverdachte, een 22-jarige Zweed die zich wegens de vermoedelijke diefstal van de juwelen moet verantwoorden voor de districtsrechtbank van Eskilstuna. Het proces wordt normaal vanaf 15 februari voortgezet.

Het gaat om een gouden begrafeniskroon en een rijksappel gemaakt voor koning Karel IX (1550-1611) en een met kristallen bezette kroon gemaakt voor diens tweede vrouw koning-gemalin Christina van Sleeswijk-Holstein-Gottorp. De waarde van de objecten wordt geschat op ongeveer 65 miljoen Zweedse kroon (6,2 miljoen euro).