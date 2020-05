Nieuwe arrestatie in moordonderzoek Brasschatenaar Stefaan Bogaerts Yelle Tieleman Bron: AD.nl

06 mei 2020

12u06 1 De politie in Nederland heeft dinsdagavond Marciano M. aangehouden op verdenking van de moord op zakenman Stefaan Bogaerts uit Brasschaat. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vanochtend bekendgemaakt bij een nieuwe inleidende zitting tegen liquidatiebende Caloh Wagoh, een beruchte motorclub.

De 44-jarige Marciano M. is de voorman van de Caloh Wagoh-afdeling in Den Haag. Vorige week arresteerde de politie in verband met deze moord al Jack S. en Errol van M.



Volgens het OM heeft zich onlangs een getuige bij de politie gemeld die belastende verklaringen heeft afgelegd over de betrokkenheid van Marciano M., Jack S. en Errol van M. bij de moord op de Antwerpenaar. Het OM wil dat deze getuige de status van bedreigde getuige krijgt, dat wil zeggen dat hij anoniem blijft voor zijn eigen veiligheid. Hij verklaarde: "Een persoon die ‘de Belg’ wordt genoemd, is in Spijkenisse (nabij Rotterdam) door Jack, Snow en Marciano opgewacht. Jack en Snow hebben ieder met een vuurwapen op ‘de Belg’ geschoten en Marciano heeft toezicht gehouden.” In november kreeg de inlichtingendienst van de politie al soortgelijke informatie binnen.

Onze 55-jarige landgenoot werd in september 2017 vermoord in de buurt van een kroeg in Spijkenisse. In het café aan de Lisstraat kwamen veel leden van Caloh Wagoh. De politie vermoedt dat Bogaerts, die handelde in containers en aanzienlijke schulden had, terecht was gekomen in een conflict over harddrugs en als gevolg daarvan is vermoord.

In 2019 werden Jack S. en Errol van M. al aangehouden, nadat bij de vluchtauto door specialisten van de Nederlandse forensische recherche fragmentjes van kleding werden aangetroffen. Deze bleken DNA van Jack S. en Errol van M. te bevatten. Toch werden zij destijds al snel vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, maar door de nieuwe getuigenis zijn zij dus opnieuw opgepakt.

Vertraging

Het strafproces tegen leden van Caloh Wagoh heeft plaats in de extra beveiligde rechtbank nabij luchthaven Schiphol. Tot de aanklachten behoren vijf voltooide moorden en nog eens zes moordplannen of pogingen tot moord. Het megaproces loopt door de coronamaatregelen vertraging op, aldus het OM. “Het is hierdoor een ingewikkelde tijd geweest. Een deel van onze werkzaamheden hebben geen doorgang kunnen vinden. Het verhoren van getuigen is erg lastig op dit moment,” aldus het OM.



Ook overleg tussen politie en justitie is moeilijk. Hoeveel vertraging het proces oploopt is nog onduidelijk. Vanwege de coronamaatregelen stond vandaag ook slechts de helft van de verdachten terecht. De andere helft van de groep verdachten verschijnt volgende week vrijdag voor de rechtbank.

