Nieuwe arrestatie in misbruikzaak veroordeelde Amerikaanse turnarts die zeker 265 meisjes misbruikte Redactie

27 maart 2018

04u00

Bron: AD 0 In het onderzoek naar het grootschalige misbruik van Amerikaanse turnsters door bondsarts Larry Nassar is een nieuwe arrestatie verricht. De voormalige baas van Nassar bij de Universiteit van Michigan, William Strampel, is door de politie meegenomen voor verhoor.

Waar Strampel precies van wordt verdacht is nog niet bekend. Later vandaag zal meer informatie worden gegeven tijdens een persconferentie, zo heeft politie-woordvoerder Scott Wriggelsworth aan persbureau AP laten weten.

Strampel was decaan op de afdeling Osteopathie tot hij zich in december voor onbepaalde tijd ziek meldde. Vorig jaar verklaarde hij tegenover de politie dat hij met Nassar had afgesproken dat er voortaan altijd een derde persoon bij de behandelingen van zijn pupillen aanwezig zou zijn. Hij zei daar echter bij dat hij nooit heeft gecontroleerd of dat ook daadwerkelijk gebeurde.

Nassar werd eerder dit jaar veroordeeld voor het misbruik van zeker 265 meisjes en het bezit van kinderporno. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit.