Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran van kracht SVM

07 augustus 2018

08u17

Bron: Belga 1 Om 6 uur Belgische tijd (middernacht in Washington) is een eerste reeks Amerikaanse sancties tegen Iran in voege getreden. De sancties komen er na de terugtrekking van de VS uit het nucleair akkoord met Iran uit 2015.

De eerste reeks sancties is gericht tegen het Iraanse financiële systeem en heeft onder meer betrekking op de aankoop van Amerikaanse dollars, de handel in goud en de verkoop van overheidsobligaties. Ook zijn er sancties van kracht tegen de aankoop en verkoop van verschillende industriële producten, en ook de auto- en commerciële luchtvaartsector zijn getroffen. Daarnaast wordt de import van Perzische tapijten en pistachenoten vanuit Iran in de VS verbannen. Een tweede reeks maatregelen -gericht tegen de Iraanse centrale bank- zal binnen drie maanden van kracht gaan.

"Maximale economische druk"

De VS zeggen met de sancties "maximale economische druk" te willen zetten op het Iraanse regime. Washington benadrukt "geen verandering van het regime te willen, maar wel een aanpassing in het gedrag van dat regime". Zo kijken de VS steeds meer naar de rol van Teheran bij conflicten in het Midden-Oosten, hoewel dat nooit een onderdeel was van het nucleair akkoord. Er zijn geen bewijzen dat Iran het akkoord ooit geschonden heeft.

"Psychologische oorlogsvoering"

De Iraanse president Hassan Rohani verklaarde gisteren tijdens een toespraak op de staatstelevisie nog dat Iran ondanks de sancties vasthoudt aan de nucleaire deal, die ook ondertekend werd door China, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. De sancties zelf noemde Rohani een vorm van "psychologische oorlogsvoering" die de Iraniërs zullen beantwoorden met "solidariteit en eenheid".

"Haal het mes weg"

Of Rohani het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan zitten wil aanvaarden? "Onderhandelen op hetzelfde moment als sancties, wat betekent dat? Dat betekent dat iemand tegenover een persoon gaat zitten die een vijand is, een mes in zijn arm plant en zegt 'laat ons onderhandelen, laat ons praten'. Hij moet eerst en vooral het mes weer weghalen en het in zijn zak steken."