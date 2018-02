Nieuwe Amerikaanse nucleaire strategie stoot Moskou voor de borst MV

03 februari 2018

15u28

Bron: Belga 0 Rusland heeft zaterdag het "oorlogszuchtige en anti-Russische karakter" van de nieuwe 'Nuclear Posture Review' van het Pentagon aan de kaak gesteld. In die beleidsverklaring stelt het Pentagon voor om kleine "mini-kernbommen" te ontwikkelen, omdat het huidige nucleaire arsenaal niet meer voldoende zou zijn als afschrikking ("deterrence").

Moskou waarschuwt zaterdag dat het "de noodzakelijke maatregelen" zal treffen om de Russische veiligheid tegenover de Verenigde Staten te garanderen. "Vanaf de eerste lezing springt het oorlogszuchtige en anti-Russische karakter van het document in het oog", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland is "diep teleurgesteld", klinkt het ook.

In de verklaring over de nucleaire strategie van de Verenigde Staten van vrijdag staat dat het Pentagon kernwapens met een kleinere explosieve kracht wil ontwikkelen. "Onze strategie moet garanderen dat Rusland begrijpt, dat de inzet van atoomwapens - hoe beperkt ook - onaanvaardbaar is", klinkt het. De review verwijst echter ook naar de "onvoorspelbare" Noord-Koreaanse dreiging en uit de Amerikaanse "bezorgdheden" over China en Iran.

Het Amerikaanse leger zegt te vrezen dat Moskou de Amerikaanse kernwapens als te groot beschouwt om te gebruiken, waardoor ze dus niet langer een efficiënte afschrikking vormen. Kleinere atoombommen zouden dat veranderen, klinkt het.

Het zou dan gaan om bommen met een kracht lager dan 20 kiloton. De Britse openbare omroep BBC merkt wel op dat dergelijke wapens nog steeds verwoestend zijn. De atoombom die op de Japanse stad Nagasaki is gedropt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, had zowat dezelfde kracht en doodde meer dan 70.000 mensen.

De voorgestelde atoombommen zouden het al omvangrijke Amerikaanse arsenaal niet uitbreiden, maar al bestaande kernkoppen omvormen. Desalniettemin beschuldigen tegenstanders de regering van president Donald Trump ervan de geest van de nonproliferatieverdragen (NPT) niet na te leven.