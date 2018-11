Nieuwe Amerikaanse minister van Justitie betrokken bij bedrijf dat veteranen oplichtte AW

10 november 2018

08u00

Bron: The Guardian 0 De nieuwe plaatsvervanger van Jeff Sessions, voormalig Amerikaans minister van Justitie krijgt meteen de wind van voren. Hij zou betrokken zijn geweest bij een bedrijf dat militaire veteranen hun spaargeld aftroggelde. Dat blijkt uit enkele gerechtelijke documenten.

Matthew Whitaker werd vrijwel meteen door Trump naar voren geschoven als zijn nieuwe minister van Justitie. Whitaker is immers een criticus van het Rusland-onderzoek, net zoals de Amerikaanse president zelf. Maar vlak na zijn benoeming wordt de man al beschuldigd van bedrog (in het verleden).



Hij werkte immers als adviserend bestuurslid voor WPM (World Patent Marketing), een bedrijf in Florida dat door de Amerikaanse regering werd beschuldigd van bedrog. Het bedrijf onfutselde miljoenen dollars van ambitieuze uitvinders én gepensioneerde Amerikaanse militairen.

WPM

Verschillende veteranen getuigden dat ze tienduizenden dollars verloren door het bedrijf. WPM verleidde hen met mooie praatjes opdat de aspirant-uitvinders zouden betalen voor een patent. Velen investeerden al hun spaargeld in hun ‘toekomst’ die WPM mogelijk zou maken.



Whitaker zweerde destijds dat hij ethisch handelde: “Ik zou mezelf enkel aansluiten bij een eersteklas organisatie”. Toch werd het bedrijf veroordeeld voor een schadevergoeding van 26 miljoen dollar (ongeveer 23 miljoen euro) te betalen.

Meer over WPM

Matthew Whitaker