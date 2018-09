Nieuwe Amerikaanse invoerheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese producten van kracht

24 september 2018

Belga

Een nieuwe reeks Amerikaanse importheffingen op Chinese producten is maandag in werking getreden. Het gaat om een heffing van in eerste instantie 10 procent op 200 miljard dollar aan Chinese invoer, een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de twee wereldmachten.