Nieuwe advocaat van kroongetuige in proces tegen Ridouan Taghi trekt zich nú al terug Redactie

18 december 2019

15u29

Bron: ANP, AD.nl, Belga 0 Mocromaffia De nieuwe advocaat van een kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie en gevreesde moordbende van de net opgepakte Ridouan Taghi trekt zich terug nog voordat hij goed en wel is begonnen. De Nederlandse raadsman die de in september vermoorde advocaat Derk Wiersum wilde opvolgen, is niet tevreden over de gang van zaken rond te nemen veiligheidsmaatregelen.

“Ik praat nu al weken met overheidsinstanties over de beveiliging van mijn kantoor en van mijzelf. Concreet gebeurt er amper wat. De maat is vol wat mij betreft”, zegt de gerenommeerde advocaat, die voor zijn eigen veiligheid vooralsnog anoniem wil blijven, tegen De Telegraaf. De vorige advocaat van de kroongetuige, de 44-jarige Derk Wiersum, werd in september voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij laat een echtgenote en twee jonge kinderen achter.

Het opstappen van de nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B. kan ernstige consequenties hebben voor de voortgang van het Marengo-proces tegen de maandag gearresteerde Ridouan Taghi en zijn organisatie. B. was betrokken bij meerdere liquidaties en kent de organisatie van binnenuit. Omdat hij zelf klem kwam te zitten in het criminele milieu, besloot hij in maart 2018 over te lopen naar het gerecht. B. legde intussen cruciale verklaringen af tegen Taghi en medeverdachten. Een week nadat hij als kroongetuige werd gepresenteerd, werd zijn volstrekt onschuldige broer als vergelding vermoord in Amsterdam-Noord.

Taghi, geboren in Marokko, werd deze week in Dubai opgepakt. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland en wist lang uit handen van de politie te blijven. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij en opdracht geven tot verschillende moorden.