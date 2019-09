Nieuwe advocaat staat kroongetuige Nabil B. bij, Orde van Advocaten prijst zijn moed PVZ

20 september 2019

16u16

Bron: ANP 0 De Nederlandse Orde van Advocaten vindt het aanbod van advocaat Peter Schouten om bijstand te verlenen aan kroongetuige Nabil B., "een zeer moedig besluit". Schouten maakte vandaag in de media bekend dat hij de rechtbank in Amsterdam heeft gemeld bereid te zijn de verdediging van B. op zich te nemen. B.'s advocaat Derk Wiersum werd woensdag in Amsterdam doodgeschoten.

"Het is goed om te zien dat advocaten nog steeds bereid zijn de kroongetuige bij te staan", aldus een woordvoerder van de Orde. "De moord op Derk Wiersum heeft een schok door de balie doen gaan. Advocaten moeten in alle vrijheid en veilig hun werk kunnen doen. De advocatuur zal niet buigen voor dit soort geweld. Het initiatief van Peter Schouten is dan ook zeer te waarderen."

Schouten heeft zijn initiatief besproken met zijn vrouw en kinderen, zegt waarnemend deken Simeon Burmeister van de Orde in de regionale krant BN De Stem. Hij vindt dat hij een daad moet stellen. "Het is niet gratis of pijnloos om in een mooie rechtsstaat te wonen. Het is ervoor zorgen dat gedaan wordt wat gedaan moet worden." De strafpleiter hoopt dat veel advocaten eenzelfde aanbod zullen doen.