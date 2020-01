Nieuwe activiteit waargenomen bij vulkaan Taal op Filipijnen: kans op nieuwe explosies HLA

17 januari 2020

12u02

Bron: Belga, The Philippine Star 0 Er is nieuwe activiteit ontdekt in de buurt van de vulkaan Taal, ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Dat melden wetenschappers van het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie.

De kans op een uitbarsting is nog steeds reëel. Al sinds zondag geldt gevaarniveau 4 van de 5, wat wil zeggen dat een gevaarlijke explosieve uitbarsting mogelijk is binnen de komende uren of dagen. Volgens de Filipijnse autoriteiten zijn intussen al meer dan 53.000 mensen geëvacueerd. Twee mensen zijn eerder deze week omgekomen tijdens hun vlucht: ze kregen een hartaanval, aldus de lokale autoriteiten.

Volgens de wetenschappers hebben expertenteams op de noordflank van de vulkaan een nieuwe "scheur" gevonden. De scheur zou tot aan het toeristenpad reiken rond de vulkaan. "Er komt stoom uit de scheur. Er werden vandaag al vijf kleinere uitbarstingen waargenomen", klinkt het.

De scheuren in de omringende dorpen zijn ook breder geworden. "Het gaat om enkele centimeters", luidt het. "De waterlijn van het meer in de buurt van de vulkaan trekt ook terug", voegt het instituut eraan toe.

De vulkaan Taal is afgelopen maandag wakker geworden, nadat hij 43 jaar lang in slaaptoestand verkeerde.

