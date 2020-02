Nieuwe acties op til bij openbaar vervoer in Frankrijk YV

10 februari 2020

17u55

Bron: Belga 0 Vijf vakbonden hebben voor volgende week maandag 17 februari opgeroepen tot een algemene staking bij het openbaar vervoer in Frankrijk, uit protest tegen de geplande pensioenhervorming.

De datum die de vakbonden kozen, is symbolisch, want op die dag start de Assemblée Nationale, de nationale vergadering, de bespreking van het wetsontwerp. Ook op donderdag 20 februari is er waarschijnlijk hinder bij het openbaar vervoer bij onze zuiderburen.

De vakbonden van de Parijse vervoersmaatschappij RATP steunen de oproep om maandag te staken, net als een vakbond bij het spoor SNCF. Op 20 februari is er een intersyndicale actiedag gepland, met stakingen en manifestaties in het hele land en dus dreigt er ook dan hinder bij het openbaar vervoer.

Tegenstanders hebben uiteenlopende redenen om zich tegen de beoogde hervorming te verzetten. Ze vrezen bijvoorbeeld dat ze pas later met pensioen kunnen of er financieel op achteruitgaan.