Nieuwe aardbevingen in Groningen, meerdere woningen acuut onveilig SVM LH

23 mei 2019

14u56

Bron: Belga 0 Aardbeving Na de aardbeving in Groningen zijn tot dusver tien huurwoningen, een aantal appartementen en een woonhuis in het gebied aangemerkt als “acuut onveilig”. Dat meldt een woordvoerder van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Er zijn inmiddels tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen. De bewoners hoeven hun huis niet uit.

Van de 912 schademeldingen waren er 40 zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde acuut onveilige situatie (AOS). Dertien van die meldingen zijn inmiddels geïnspecteerd, waarbij in drie gevallen werd bevestigd dat er inderdaad sprake was van een onveilige situatie, aldus het TCMG.



Bij die drie gevallen ging het om tien huurwoningen in dezelfde straat, een woonhuis, en een aantal woningen in een appartementencomplex. Bij de appartementen zaten geveldelen los, en bij de huurwoningen waren plafonddelen losgekomen.

Twee nieuwe aardbevingen

Afgelopen nacht hebben zich weer twee aardbevingen voorgedaan in Groningen. Deze waren met een kracht van 0,9 en 1,1. wel veel lichter dan de beving van gisteren (3,4). Het epicentrum lag beide keren bij de stad Groningen. De bevingen deden zich voor op een diepte van 3 kilometer.