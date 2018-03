Nieuwe aardbeving treft Papoea-Nieuw-Guinea

05 maart 2018

Papoea-Nieuw-Guinea is deze nacht opnieuw getroffen door een aardbeving. De schok had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter, zo meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Voorlopig zijn er nog geen meldingen van schade of slachtoffers.