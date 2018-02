Nieuwe aanvallen in Syrië, ondanks VN-resolutie voor staakt-het-vuren HA

25 februari 2018

09u10

Bron: AFP 9 De aanvallen van het Syrische regime op Oost-Ghouta gaan ook vandaag voort, ondanks de VN-resolutie voor een staakt-het-vuren in Syrië. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

"De raids zijn zondagochtend hernomen, met twee aanvallen in de sector van Chifouniya", aldus de ngo.

Gisteren keurde de VN-Veiligheidsraad nochtans unaniem een staakt-het-vuren van dertig dagen goed. De aangenomen tekst roept "alle partijen op om de vijandelijkheden onverwijld stop te zetten voor minstens 30 opeenvolgende dagen in Syrië". Het staakt-het-vuren dient om hulpgoederen naar getroffen regio's te brengen en medische evacuaties mogelijk te maken. De resolutie bevat echter geen bindende druk om het staakt-het-vuren onder internationaal recht af te dwingen.

Macron en Merkel spreken met Poetin over staakt-het-vuren

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben vandaag een onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin over de toepassing van de wapenstilstand.

"De door de VN goedgekeurde resolutie is een noodzakelijke eerste stap", luidt het in de mededeling. Vanaf vandaag zullen Macron, Merkel en Poetin met elkaar spreken over de uitvoering van de resolutie en over de politieke routekaart die noodzakelijk is om duurzame vrede tot stand te brengen in Syrië.

Rebbelenclave Oost-Ghouta, ten oosten van Damascus, wordt al sinds een week gebombardeerd door het Syrische regime. In zeven dagen tijd kwamen al meer dan 500 burgers om het leven door bombardementen op rebellen.