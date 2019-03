Nieuwe aanval op ebolacentrum in Congo AV

09 maart 2019

Bron: BELGA 0 Deze ochtend kwam een politieman om het leven bij een nieuwe aanval op een ebolacentrum (ETC) in Butembo, het oosten van Congo. Twee weken geleden werd het behandelinscentrum in Butembo al eens aangevallen. Volgens burgemeester Timothée Muisa Kiesse zouden Maï-Maïrebellen achter de aanval zitten. Bovendien zou het geen toeval zijn dat de aanval net komt voor het bezoek van WHO-directeur Tedros Adhanom.

"Rond 6 uur is geweervuur begonnen, en dat is 30 minuten later herbegonnen door het verzet van leger en politie", aldus burgemeester Muissa. "Een van de aanvallers, een lid van een Maï-Maïmilitie, is gevangen genomen, waardoor we zullen kunnen achterhalen wat de reden van de aanval is. Bij de aanval werd ook een medewerker van het centrum geraakt door een kogel. De man werd opgenomen in het ziekenhuis.”

De lokale autoriteiten meldden aan de Congolese nieuwssite 7sur7.cd dat de aanvallers er niet in geslaagd zijn het centrum zelf binnen te dringen. De herstellingswerken aan het gebouw waren amper gestart nadat het op 27 februari een eerste keer werd aangevallen. Daarbij kwam ook een agent om het leven en werd er een deel van het materiaal vernield.

Bezoek van WHO-topman

Het centrum werd uitgebaat door Artsen zonder Grenzen, maar de ngo heeft zich daar teruggetrokken. Hun werk werd volgens de Belg Ivan Godfroid, die vanuit de stad over de ebolacrisis bericht voor MO.be, overgenomen door lokale gezondheidswerkers. De Belg, die regionaal directeur is voor Rikolto (Vredeseilanden) in Oost-Congo, wijst erop dat deze aanval niet toevallig komt voor het bezoek van WHO (World Health Organisation)-directeur Tedros. In de loop van de voormiddag is topman Tedros Adhanom in Butembo aangekomen. Nog volgens Godfroid raakte een van de aanvallers gewond en werd hij gevangen genomen.

Geweld op medewerkers

Het is al de derde aanval in evenveel weken op ebolacentra in het oosten van het land. Intussen zijn al meer dan 900 ebolagevallen geregistreerd en al meer dan 500 doden gevallen. Eind deze week riep de internationale voorzitter van Artsen zonder Grenzen, Joanne Liu, op de medische hulp en respons dringend te herzien omdat bij de bevolking veel verzet bestaat tegen de maatregelen die worden opgelegd. De afgelopen weken noteerde de ngo een stijging van het geweld op zijn medewerkers. Liu hekelde onder meer de "militarisering" van de hulpverlening.