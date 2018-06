Nieuwe aanslag verijdeld in Frankrijk: "Terroristen wilden homo's aanvallen"

Karen Van Eyken

14 juni 2018

15u53

Bron: Le Figaro

In Frankrijk zijn twee mannen van 21 en 22 jaar opgepakt en aangeklaagd wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag in naam van IS. Uit bepaalde elementen kon men afleiden dat ze het gemunt hadden op homo's.