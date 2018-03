Nieuwe aanklachten in zaak van waterglijbaan die jongetje onthoofdde: ontwerpers beschuldigd van moord Joeri Vlemings

28 maart 2018

08u11

Bron: CNN, New York Post 108 Twee ontwerpers van de grootste waterglijbaan ter wereld in Kansas City zijn aangeklaagd voor moord zonder voorbedachten rade (second degree murder). Tijdens een rit op de attractie werd de tienjarige Caleb Schwab in 2016 onthoofd. Eerder al waren het pretpark zelf en de voormalige operationeel directeur, Tyler Austin Miles, aangeklaagd voor doodslag en ernstige mishandeling van een kind.

De klachten tegen ontwerpers John Schooley en Jeffrey Henry, tevens mede-eigenaar van waterpark Schlitterbahn, brengen het aantal op drie officieel beschuldigde personen in de tragische zaak. Ook het bedrijf dat de attractie bouwde, Henry & Sons Construction Company, is aangeklaagd voor 'second degree murder'.

En vrijdag raakte al bekend dat het attractiepark zelf samen met Tyler Austin Miles in staat van beschuldiging waren gesteld voor onvrijwillige doodslag. In totaal zijn er nu dus vijf beklaagden, het resultaat van een grondig onderzoek dat 19 maanden duurde. Miles kwam voorlopig vrij na het betalen van zijn borg van 50.000 dollar. Hij werd al een eerste keer gehoord en pleitte onschuldig. Jeffrey Henry werd maandag gearresteerd, zonder borgstelling. John Schooley zit niet in voorlopige hechtenis.

De tienjarige Caleb Schwab bezocht met zijn familie het waterpark in augustus 2016. Ook zijn vader, de Republikeinse politicus Scott Schwab, was erbij. Caleb testte de Verrückt uit, bekend als de hoogste waterglijbaan ter wereld. Hij zat samen met twee vrouwen in een bootje, toen hij eruit gekatapulteerd werd. Met een harde klap kwam hij tegen een paal en tegen de gespannen netten terecht. De tiener werd onthoofd. Ook de twee andere inzittenden raakten gewond, maar overleefden het ongeval. Uit het onderzoek bleek dat ook eerder al een tiental pretparkgangers zich had verwond bij het uit de baan vliegen van de 'Verrückt'. De procureur-generaal oordeelde daarom dat het niet om een "geïsoleerd en niet te voorzien ongeval" ging.

Miles wordt ervan beschuldigd dat hij geen "technische of ingenieurskennis" had en zijn inspraak toch doorslaggevend was in "heel wat belangrijke beslissingen" over het ontwerp van de attracties in Schlitterbahn. In een video van een interview met Henry legt hij de gevaren van de waterglijbaan uit en geeft hij zelfs toe dat "hij zou kunnen sterven op deze attractie". Volgens de aanklacht "schond het ontwerp van de Verrückt zowat alle geldende standaard veiligheidsnormen". De waterglijbaan werd zelfs een "dodelijk wapen" genoemd.

Het Schlitterbahn Waterpark zei in een reactie dat velen van hen "geregeld zelf op de attractie gingen, en ook onze kinderen en kleinkinderen". Het bedrijf wast de handen in onschuld en ontkennen ten stelligste dat ze informatie over de veiligheid of bewijzen achterhielden. Ze zijn ervan overtuigd dat het gerecht uiteindelijk zal oordelen dat het om een "ongeval" ging. Op de dag van het drama zelf had Tyler zijn eigen vrouw ingepland om van de waterglijbaan te zoeven, probeerde zijn advocaat alvast Miles' onschuld aan te tonen.

Van zodra het Amerikaanse gerecht toestemming geeft, zal het park de glijbaan na de afronding van het onderzoek afbreken.