Nieuwe aanhouding om schietpartij Utrecht

19 maart 2019

22u44

Bron: ANP

De Nederlandse politie heeft opnieuw iemand aangehouden wegens de schietpartij gisteren in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Het is een 40-jarige man uit Utrecht. De rol van de 40-jarige aangehouden man wordt nog onderzocht, aldus het Openbaar Ministerie.