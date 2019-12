Nieuw-Zeelandse werknemer krijgt 14.000 euro na ontslag wegens het weigeren van gezichtsscan AW

30 december 2019

14u28

Bron: AD.nl 0 Een elektricien uit Nieuw-Zeeland die ontslagen werd omdat hij weigerde de gezichtsscanner op zijn werk te gebruiken, had niet om die reden weggestuurd mogen worden. Dat oordeelde een lokale arbeidswaakhond. De man moet een schadevergoeding van maar liefst 14.000 euro krijgen.

Volgens de Britse krant The Telegraph werkte de elektricien nog geen acht maanden bij het bedrijf. Na een paar maanden dienst werd het systeem voor de urenregistratie vervangen door een digitale gezichtsscan.



De man maakte zich zorgen over wat er gebeurde met zijn persoonlijke data en stuurde zijn baas een bericht met daarin het verzoek om het nieuwe systeem af te schaffen en terug te gaan naar een pasjessysteem. Dat zou volgens de werknemer een minder ingrijpende werkwijze zijn en zou de privacy kunnen waarborgen. Vervolgens kreeg de elektricien een bericht dat dit zijn ‘laatste waarschuwing’ was. Na het stelselmatig weigeren van de gezichtsscan werd de man uiteindelijk ontslagen in augustus 2018.



Onterecht, zo oordeelt de onafhankelijke Nieuw-Zeelandse arbeidswaakhond nu. Volgens de Employment Relations Authority was het ontslag een greep “naar Victoriaanse tijden waar werkgevers de menselijke kant opofferen om drie minuten extra werk te besparen”. Het bedrijf is gesommeerd omgerekend 14.000 euro te betalen aan de werknemer.



