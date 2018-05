Nieuw-Zeelandse universiteit houdt nachtelijke razzia... op zoek naar studentenblad met 'menstruatiefoto' TK

Bron: The Guardian 1 De universiteit van Otago is de oudste in Nieuw-Zeeland - de instelling bestaat al 149 jaar. Dat brengt heel wat prestige met zich mee, al kreeg dat aanzien deze week een flinke knauw. Er werd een nachtelijke razzia gehouden waarbij alle kopieën van een studentenmagazine vernietigd werden. De reden? Er stond een tekening van een menstruerende vrouw op de cover.

De hele heisa draait rond het magazine 'Critic'. Het blad had besloten om het nummer van deze week op te dragen aan vrouwen en hun menstruatie, op vraag van de Otago Women's+ Club. Ze wilden zo meer aandacht vragen voor problemen die vrouwelijke studenten en werknemers ondervinden op de universiteit, zoals een tekort aan speciale vuilnisbakjes en veel te dure tampons en maandverbanden. Op de cover werd het thema geïllustreerd door een relatief abstracte tekening van een menstruerende vrouw.

De universiteit kon echter allerminst lachen met die cover. Er werd gevreesd dat 'veel mensen het beeld verwerpelijk zouden vinden' en er werd ingegrepen. Maandagnacht voerde de instelling een rasechte 'raid' uit. Meer dan 500 exemplaren van het studentenblad werden weggehaald uit hun rekken op de campus en in een grote vuilniscontainer geduwd. Wat er daarna met de bladen gebeurde, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk werden ze vernietigd.

Diepe bezorgdheid

De razzia levert de universiteit nu bakken kritiek op. Editor Joel MacManus protesteert luidkeels tegen de censuur, maar ook tegen de manier waarop die uitgevoerd werd. Hij had gisteren lang geen idee wat er precies met het studentenblad gebeurd was en kwam pas 's avonds te weten dat de school erachter zat. Samen met zeventien van zijn voorgangers heeft hij nu een open brief geschreven, waarin ze hun 'diepe bezorgdheid' uiten over de vernietiging van hun magazine.

Ook de ontwerpster van de cover, Saskia Rushton-Green, betreurt de gebeurtenissen. Volgens haar was de tekening van de menstruerende vrouw bedoeld om vrouwen een hart onder de riem te steken. "Ik bloed ongeveer een derde van mijn leven, en het is heus geen glamoureus zicht. En het stigma dat er rond hangt maakt van onze maandstonden een erg stresserende periode." Online krijgen zij en MacManus heel wat bijval. Het magazine werd intussen ook al duizenden keren online bekeken.

De universiteit heeft zich intussen wel verontschuldigd voor de razzia. In een statement maakte rector Dave Scott duidelijk dat de boekjes werden verwijderd na een vraag van de openbare bibliotheek en het ziekenhuis, die zich ook op de campus bevinden. "De universiteit is immers ook een openbare plaats; er komen niet enkel studenten." Hij gaf echter wel toe dat de actie 'te betreuren' viel. "We hebben een fout gemaakt. We keuren de inhoud van het magazine ook niet af."