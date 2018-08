Nieuw-Zeelandse premier weer aan het werk na moederschapsverlof IB

02 augustus 2018

07u12

Bron: Reuters, New Zealand Herald 0 De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is vandaag terug aan het werk gegaan na zes weken moederschapsverlof die ze opnam na de geboorte van haar eerste kind eind juni. Maandag zal Ardern voor het eerst weer in het parlement verschijnen.

In een videoboodschap liet de premier eerder deze week alvast weten er weer zin in te hebben. “Ik zal er meteen invliegen, zoals het hoort”, zei ze. Verder liet ze weten dat het goed gaat met haar en haar gezinnetje. “Al hebben we nog steeds geen vaste routine met onze baby van vijf weken. Vele ouders zullen weten waar ik het over heb.”

Tijdens haar verlof bleef Ardern wel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de regering: twee keer per week kreeg ze een koffertje met belangrijke staatspapieren, die ze net als in normale werkweken, gewoon doornam. Al gaf ze toe dat het nu wel wat anders ging dan voorheen. “Met deze ‘toevoeging’ (doelend op dochtertje Neve, IB) was het iets meer multitasken dan normaal, zoals alle andere ouders die ik al ooit ben tegengekomen.”

Tweede premier ooit die bevalt tijdens mandaat

Labourleider Jacinda Ardern werd vorig jaar verrassend premier van Nieuw-Zeeland als de derde vrouw ooit. In januari kondigde ze aan dat ze zwanger was. Op 21 juni, de kortste dag van het jaar, zette ze haar dochtertje, Neve Te Aroha, op de wereld.

Het was de eerste keer in dertig jaar dat een wereldleider beviel tijdens haar mandaat en Ardern is ook slechts de tweede persoon ooit die dat deed. De Pakistaanse premier Benazir Bhutto ging haar voor in 1990 toen ze ook beviel van een dochter. Bhutto nam toen geen zwangerschapsverlof en ging een dag na de geboorte opnieuw aan de slag.

Tijdens Arderns moederschapsverlof werd het land geleid door vicepremier Winston Peters.