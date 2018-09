Nieuw-Zeelandse premier moet zichzelf verdedigen over ingekorte zakenreis om sneller terug bij pasgeboren dochter te zijn IVI

04 september 2018

08u30

Bron: The Guardian 0 Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, moet zichzelf verdedigen nadat ze besloten heeft om slechts voor een dag af te reizen naar het eiland Nauru, waar het Pacific Islands Forum plaatsvindt deze week. Ardern wil zo de tijd die ze weg zou zijn van haar elf weken oude dochtertje beperken. Haar minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters is sinds gisteren al op de bijeenkomst. Voor de eerste minister moet dus een extra vlucht ingelegd worden, wat in Nieuw-Zeeland heel wat vragen oproept.

De minister van Buitenlandse Zaken - en plaatsvervangend eerste minister - is sinds gisteren aanwezig op de bijeenkomst. Ardern zelf vertrekt pas woensdagochtend en zal samen met Peters na de vergadering met de andere leiders terugkeren naar Nieuw-Zeeland. De extra vlucht voor Ardern zou de belastingbetaler tussen de 50.000 en 100.000 dollar kosten (tussen 28.000 en 56.000 euro).

Ardern wil de bijeenkomst niet missen, maar kan haar dochtertje Neve ook geen drie dagen achterlaten. Het meisje is echter nog te jong om mee te reizen naar Nauru, omdat ze daarvoor bepaalde inentingen zou moeten krijgen, en dus heeft de eerste minister besloten om haar reis naar het eiland in te korten.

Extra kost

Op de vraag of ze vindt dat de daguitstap een goede manier is om belastinggeld te spenderen, heeft Ardern geantwoord dat ze goed heeft nagedacht over de beslissing. “De andere mogelijkheid was om helemaal niet te gaan. Maar gezien het belang van de relaties met de eilanden in de Stille Oceaan, leek dat eigenlijk geen optie”, zei de premier. “Ik heb aan mijn functionarissen gevraagd om te bekijken wat de extra kosten zouden zijn als ik apart zou reizen. Nadien heb ik besloten dat het toch de moeite is om voor een dag te gaan om mijn verplichtingen als eerste minister na te komen.”

Omdat het vliegtuig toch niet op Nauru kon blijven - omdat de luchthaven te klein is- en naar de luchthaven van de Marshall Islands zou moeten gaan om te stationeren, vond Ardern het naar eigen zeggen oké om het vliegtuig eerst terug naar Nieuw-Zeeland te laten keren om haar op te pikken. Ardern heeft er nog aan toegevoegd dat dit "unieke omstandigheden zijn", omdat haar dochter nog zo jong is. “Ik verwacht niet dat ik nog in deze situatie zal terechtkomen.” Ze is van plan om Neve wel mee te nemen naar New York voor de vergadering van de VN, eind september.

Kritiek

De minister van Financiën Grant Robertson steunt Arderns beslissing. “De regering voorziet elk jaar geld voor zulke reizen. Er is dus geen extra geld gespendeerd in dit geval, maar er is gewoon gebruik gemaakt van het vliegtuig.” In de media krijgt Ardern echter kritiek op haar beslissing. “Ze had haar plaatsvervanger moeten laten gaan”, zo zei de Nieuw-Zeelandse journalist Duncan Garner. "Ik wil geen kritiek uiten over het feit dat een ouder bij haar pasgeborene wil zijn, dat ik begrijp ik helemaal. Maar ga gewoon niet naar de bijeenkomst of laat Peters alleen gaan. Hij is meer dan genoeg in staat om zijn mannetje te staan bij de lokale leiders."

Barry Soper van de New Zealand Herald wijst erop dat de leiders die deelnemen aan het Pacific Islands Forum "het zeker zouden begrijpen dat Ardern niet zou komen omwille van baby Neve".