Nieuw-Zeelandse premier kondigt onderzoekscommissie naar terreuraanslag aan IB

25 maart 2019

05u21

Bron: Belga, Radio NZ 0 In Nieuw-Zeeland komt er een koninklijke onderzoekscommissie naar de terreuraanslag in Christchurch. Die commissie zal bestaan uit onder andere vertegenwoordigers van de politie, de geheime dienst, en de douane- en immigratiediensten.

Volgens premier Jacinda Ardern is het de bedoeling om de omstandigheden van het bloedbad door te lichten. Zo zal bekeken worden hoe de aanval is kunnen gebeuren en hoe de dader aan zijn wapens is geraakt. Daarnaast wordt onderzocht of de politie en de inlichtingendienst de aanslag hadden kunnen voorkomen.

Bij de aanslag op de twee moskeeën werden op vrijdag 15 maart vijftig mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. De dader is een Australische rechts-extremist. Hij zit inmiddels opgesloten en riskeert een levenslange celstraf. Een datum voor een proces is er nog niet.

In Nieuw-Zeeland is de Britse koningin Elisabeth II het officiële staatshoofd.

Bekijk ook: