Nieuw-Zeelandse premier geeft toe ooit cannabis gebruikt te hebben IB

01 oktober 2020

00u38

Bron: Reuters 0 De Nieuw-Zeelandse premier en Labourleider Jacinda Ardern heeft in een verkiezingsdebat toegegeven “lang geleden” cannabis geprobeerd te hebben. Bij de aankomende verkiezingen op 17 oktober, mogen de Nieuw-Zeelanders in twee referenda eveneens stemmen over het legaliseren van recreationele cannabis en euthanasie.

Tijdens het tweede verkiezingsdebat woensdagavond lokale tijd vroeg de moderator aan Ardern of ze ooit cannabis gebruikt had. “Ja, lang geleden”, antwoordde de huidige premier, die erbij zei dat ze pas na de verkiezingen zal laten weten of ze voor of tegen gestemd heeft. “Ik heb een duidelijke beslissing gemaakt dat ik wil dat de Nieuw-Zeelandse bevolking hierover beslist en ik wil niet dat dit een politieke zaak wordt.”

Arderns rivaal Judith Collins, die aan het hoofd van de rechts-conservatieve partij National staat, liet weten nog nooit cannabis geprobeerd te hebben en zeker tegen te stemmen.

Trump

In het debat werden Ardern en haar rivaal ook gevraagd of ze vonden dat de Amerikaanse president Trump een gevaarlijke invloed op de wereld had. Collins zei dat hij applaus verdiende voor zijn vredesdeal met Israël en een aantal Golfstaten. “Dat is beter dan oorlog”, klonk het. Ardern sloeg meteen terug. “Het is niet geruststellend als het beste wat je kan zeggen is dat we geen oorlog hebben gehad.”

Ardern haalde vorige maand nog uit naar de Amerikaanse president nadat hij gezegd had dat Nieuw-Zeeland te maken had met “een nieuwe Covid-golf”. Ze deed de uitspraak af als “duidelijk fout” en liet weten nog steeds achter haar verklaring te staan. “Het idee dat wij door president Trump met de uitbraak in de VS vergeleken worden, verwerp ik ten zeerste en ik blijf bij mijn antwoord", klonk het.

‘Anti-Trump’

Arderns heldere, compassionele leiderschapsstijl staat mijlenver af van die van Trump, waardoor ze door sommige mensen als ‘anti-Trump’ gezien wordt. In Nieuw-Zeeland zijn tot nu toe 25 doden gevallen door het coronavirus – een van de laagste aantallen ter wereld – terwijl er in de VS al meer dan 200.000 mensen zijn bezweken aan het virus.

Het Nieuw-Zeelandse verkiezingsdebat vond enkele uren na het eerste Amerikaanse verkiezingsdebat tussen president Trump en zijn uitdager Joe Biden plaats. Dat debat werd gekenmerkt door persoonlijke beledigingen en constante onderbrekingen door de president.