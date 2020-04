Nieuw-Zeelandse premier en ministers leveren 20 procent loon in uit solidariteit met mensen die het moeilijk hebben door coronacrisis KVE

15 april 2020

17u24

Bron: The Guardian 104 De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern verlaagt haar eigen loon voor de komende zes maanden met 20 procent. Dat geldt ook voor de ministers in haar regering en voor topambtenaren, met uitzondering van zij die in de gezondheids- of veiligheidssectoren werken. Dat kondigde ze woensdag aan op een persconferentie. De regering wil zo solidariteit tonen met mensen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis.



Het besluit gaat onmiddellijk in en geldt voor de zes komende maanden. “Dit gaat om leiderschap”, zei Ardern. “Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoerende macht en het is hier dat we actie kunnen ondernemen. Het gaat over het tonen van solidariteit in tijden van nood.” En ze voegde eraan toe: “Als er ooit een goed moment was om de kloof tussen verschillende posities te dichten, dan is het nu.”

Ardern verdient ongeveer 470.000 Nieuw-Zeelandse dollar per jaar, omgerekend ongeveer 260.000 euro. Ministers strijken zowat 300.000 Nieuw-Zeelandse dollar (ruim 164.000 euro) op jaarbasis op.



Nieuw-Zeeland is al drie weken in lockdown, wat betekent dat niemand het huis mag verlaten, behalve voor het doen van boodschappen of een korte sportieve activiteit. Meer dan 1.300 mensen zijn besmet met het virus en er zijn negen doden gevallen, allemaal ouderen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.

