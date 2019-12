Nieuw-Zeelandse politie stopt met zoektocht naar lichamen laatste twee vermisten White Island IB

24 december 2019

03u22

Bron: BBC, New Zealand Herald, Radio NZ 0 De Nieuw-Zeelandse politie stopt met het zoeken naar de lichamen van de twee mensen die nog steeds vermist zijn na de vulkaanuitbarsting op White Island. Bij de eruptie kwamen 19 mensen om het leven, onder wie de twee mensen die nog niet teruggevonden zijn.

De politie gaat er vanuit dat de lichamen van de 17-jarige Australische toeriste Winona Langford en de 40-jarige Nieuw-Zeelandse gids Hayden Marshall-Inman zich niet meer op het eiland bevinden, maar in zee geraakt zijn.

De afgelopen weken heeft de politie samen met de marine verschillende zoekacties ondernomen om de lichamen terug te vinden. “Ondanks deze zoekacties, hebben we helaas geen significante vondsten gedaan", zegt superintendent Andy McGregor. “De politie blijft beschikbaar om te reageren als er nieuwe informatie aan het licht komt.”

De families van de vermisten zijn geïnformeerd over de beslissing om de zoektocht stop te zetten. Tijdens de vulkaanuitbarsting was het hele gezin Langford uit Sydney, die net als vele andere slachtoffers een cruise maakten met het Royal Caribbean cruiseschip Ovation of the Seas, op White Island. Winona's 19-jarige broer Jesse overleefde als enige gezinslid de vulkaanuitbarsting.

Meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland

De uitbarsting van de meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland deed zich voor op 9 december. Op het eiland bevonden zich toen tientallen toeristen. Vóór de uitbarsting was White Island immers een populaire toeristische attractie, maar volgens persbureau AP is het onduidelijk of het privé-eiland ooit nog zal worden heropend voor toeristische bezoeken.

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten zijn nog bezig de omstandigheden rond de ramp te onderzoeken.