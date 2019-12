Nieuw-Zeelandse politie stelt onderzoek in naar doden vulkaanuitbarsting IB

10 december 2019

05u56

Bron: ANP, The Guardian, Radio New Zealand 0 De politie in Nieuw-Zeeland stelt een onderzoek in naar hoe zeker vijf mensen zijn omgekomen bij een vulkaanuitbarsting op het eiland White Island maandag. Volgens de politie zijn de acht nog vermiste mensen waarschijnlijk ook omgekomen.

In totaal waren 47 mensen op het eiland ten tijde van de eruptie. Vijf van hen zijn overleden, acht mensen zijn nog vermist, voor hun leven wordt gevreesd. 31 mensen worden in verschillende ziekenhuizen over het hele land verpleegd, 3 mensen zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Van de 31 gewonden zijn 27 mensen meer dan 71% over hun hele lichaam verbrand. Dat zegt dokter Pete Watson op een persconferentie. “Niet alle gewonden zullen het redden.”

De politie maakte ook de nationaliteit van alle 47 mensen die tijdens de eruptie op het eiland waren bekend. Het gaat om 24 toeristen uit Australië, 9 uit de Verenigde Staten, vier uit Duitsland, 2 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 uit China, 1 uit Maleisië en 5 uit Nieuw-Zeeland. 37 van hen waren passagiers van het cruiseschip Ovation of the Seas, daarnaast is ook een van de bemanningsleden van het schip vermist.

De eerste geïdentificeerde overledene is de Nieuw-Zeelandse gids Hayden Marshall-Inman, die al enkele jaren rondleidingen gaf op White Island. Zijn broer laat op Facebook weten dat de man gestorven is “terwijl hij bezig was met wat hij het liefste deed.”