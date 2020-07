Nieuw-Zeelandse minister van Gezondheid neemt ontslag na blunders in aanpak coronacrisis IB

02 juli 2020

03u05

Bron: ANP, Radio NZ 0 David Clark, minister van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland, heeft zijn ontslag ingediend na recente misstappen van zijn departement en persoonlijke fouten in de aanpak van de coronacrisis. Het land heeft de afgelopen weken te maken met nieuwe besmettingen nadat de groei van het aantal gevallen afgelopen maand tot nul was teruggebracht.

"Het is me duidelijk geworden dat mijn aanblijven van negatieve invloed is voor de aanpak van de regering op Covid-19 en de wereldwijde pandemie", zei hij tijdens een persconferentie. Clark zei dat premier Jacinda Ardern zijn ontslag heeft geaccepteerd.

Het ging half juni mis toen twee Nieuw-Zeelandse zussen die waren teruggekeerd uit Groot-Brittannië, waar ze een stervende ouder hadden bezocht, het virus bleken te hebben. Ze kregen toestemming om de verplichte quarantaine te verlaten terwijl ze niet waren getest.

Later bleek dat ze het coronavirus hadden, waardoor Nieuw-Zeeland voor het eerst in 24 dagen weer besmettingen moest melden. De autoriteiten hebben inmiddels 320 mensen in kaart gebracht waarmee de vrouwen contact hebben gehad. Premier Ardern noemde de fout onaanvaardbaar.

Lockdownregels met de voeten getreden

Clark kwam eerder al persoonlijk in opspraak toen hij tot twee keer toe de strenge restricties van de vier weken durende lockdown met de voeten trad toen hij met zijn familie naar het strand ging en enkele weken later met de auto naar een mountainbiketrack reed om te gaan sporten: activiteiten die op dat moment verboden waren.

Premier Ardern liet toen al verstaan dat ze Clark onder normale omstandigheden zou hebben ontslagen, maar gezien de speciale omstandigheden in verband met de coronacrisis mocht hij voorlopig aanblijven. Wel werd hij gedegradeerd.

Vorige week kwam Clark opnieuw onder vuur te liggen toen hij herhaaldelijk aangaf dat de Nieuw-Zeelandse directeur-generaal van Gezondheid, dokter Ashley Bloomfield, verantwoordelijk was voor de fouten in het quarantainebeleid aan de grens. Pas enkele dagen later nam hij zelf de verantwoordelijkheid als minister op zich, maar toen had hij zijn geloofwaardigheid allang verspeeld bij de Nieuw-Zeelandse bevolking, die na Clarks publieke afvallen van Bloomfield spontaan de actie ‘bloemen voor Bloomfield’ begon.

